Where North Carolina Stands in the U.S. with Number of Cases of Coronavirus

Published Wednesday, March 25, 2020 at 9:52 am

Where North Carolina stands in the U.S. with number of cases of coronaviruses – North Carolina is number 18 with 398 cases.

Cases 53,256 Deaths 709

New York 25,665

New Jersey 3,675

Washington 2,469

California 2,102

Michigan 1,791

Illinois 1,535

Florida 1,461

Louisiana 1,388

Massachusetts 1,159

Georgia 1,097

Colorado 912

Pennsylvania 851

Texas 715

Tennessee 667

Connecticut 618

Ohio 564

Wisconsin 457

North Carolina 398

Indiana 365 South Carolina 342 Arizona 326 Mississippi 320 Utah 298 Virginia 290 Nevada 278 Minnesota 262 Missouri 255 Alabama 242 Arkansas 236 Oregon 209 District of Columbia 183 Kentucky 163 Iowa 124 Rhode Island 124 Maine 118 New Hampshire 108 Oklahoma 106 Delaware 104 New Mexico 100 Kansas 98 Vermont 95 Hawaii 90 Idaho 73 Nebraska 64 Montana 51 Puerto Rico 51 Alaska 42 West Virginia 39 Wyoming 37 Guam 37 North Dakota 36 South Dakota 30 US Virgin Islands 17